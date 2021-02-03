Пес 1 сезон 12 серия – смотреть онлайн сериал

Смотреть онлайн сериал Пес 1 сезон 12 серия на сайте tv.ua.

Смотрите в 12 серии сериала Пес

В сериале «Пес» 1 сезон 12 серия произошло очередное громкое убийство: кто-то застрелил известного адвоката. Преступник оставил на лбу жертвы таинственную надпись – цифры «3913». Что это – код, шифр или порядковый номер? Это стало главной загадкой в сериале «Пес» 12 серия.

Макс предположил, что адвоката убили из-за его работы. Он решил выяснить все о последних делах жертвы. Что он выяснил, и в чем секрет таинственных цифр? Не пропустите увлекательное расследование в сериале «Пес» 1 сезон 12 серия.

Максимов решил завязать с алкоголем раз и навсегда.

Чтобы точно никогда больше не возвращаться к бутылке, главный герой сериала «Пес» обратился за помощью к медикам. Но есть одно «но»: после кодирования категорически нельзя употреблять алкоголь. Иначе будет очень плохо. В 12 серии детектива «Пес» Гнездилов узнал об этом и решил подлить Максу водку… Что случилось с Максимовым после этого? Узнайте прямо сейчас.

Эта проделка – не единственное, чем отличился Гнездилов в сериале «Пес» 12 серия. Он решил отравить Пса!

Кто убил адвоката, и чем увенчались козни Игоря Гнездилова? Смотрите в сериале «Пес» 1 сезон 12 серия.

12 серию 1 сезона сериала Пес смотрите онлайн на сайте tv.ua.