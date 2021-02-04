Нюхач 3 сезон 6 серия: смотреть онлайн эфир 03.02.2021
Смотрите онлайн на TV.ua 6 серию 3 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 03.02.2021.
Журналист местной газеты рассказывает Виктору, как Локмус получил акции компании, и о скандале, который разразился в Токио во время суда. Им удается идентифицировать киллера – им оказался охранник сына Томото, бывшего совладельца корпорации. Вскоре тело журналиста, приблизившегося к разгадке тайны GI, обнаруживают в редакции. Виктор понимает, что все ниточки ведут в корпорацию, а единственный шанс туда проникнуть – отправить Ирину Нордин под видом клиентки. Нюхач узнает правду о своем происхождении. Он понимает, что снова втянут в опасную игру. Но кому это нужно и главное зачем? В поисках ответов на эти вопросы он возвращается в Таллинн…
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