Нюхач 3 сезон 7 серия: смотреть онлайн эфир 03.02.2021
Смотрите онлайн на TV.ua 7 серию 3 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 03.02.2021.
Обнаружив прослушку в доме отца, Нюхач предлагает Томасу сделку: Томас помогает выяснить, кто и по чьему приказу установил передатчик, а Нюхач – рассказывает все, что ему известно об убийце Йохана и Елены. Но поможет ли эта информация в расследовании? Из-за срыва операции генерал дает Лебедеву 48 часов для раскрытия дела, иначе полковнику грозит увольнение. Но это далеко не единственная и не главная проблема Виктора... В его распоряжении оказывается посмертное письмо журналиста, в котором тот сообщает, кем и зачем была изъята кровь ребенка Лагуниных из банка GI. Кажется, ключ к разгадке совсем близко. Но киллер снова оказывается на шаг впереди…
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