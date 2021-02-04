Нюхач 3 сезон 8 серия: смотреть онлайн эфир 04.02.2021
Смотрите онлайн на TV.ua 8 серию 3 сезона сериала Нюхач (ICTV) от 04.02.2021.
Два сотрудника СБР убиты, Нюхач – исчез. Виктор уверен, что за похищением его друга стоит Локмус, и именно он является заказчиком всех убийств. Но Сердюков продолжает собирать факты нарушений полномочий Лебедевым, планомерно доводя дело до его увольнения или суда. У Виктора остается все меньше времени на поиск доказательств вины профессора и спасение Нюхача…
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