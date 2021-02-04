Женить нельзя помиловать 1 серия от 04.02.2021 - смотреть онлайн мелодраму

4 февраля на канале СТБ вышел сериал Женить нельзя помиловать. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 1 серию.

Смотрите в 1 серии сериала Женить нельзя помиловать

Герой сериала Женить нельзя помиловать живет сказочной жизнью. У Паши Соловьева успешный бизнес – собственный автосалон, как раз наклевывается очень выгодная сделка с корейцами, деньги так и текут в руки и отбоя от девушек нет! И самое главное – мужчине до сих пор удается успешно избегать свадьбы. Ловелас и дамский угодник, он умеет очаровать любую представительницу прекрасного пола, проводит с ней несколько недель, пока девушка не начинает разговоры о чем-то более серьезном, чем свидания, и бросает. Чтобы избежать слез и истерик, Паша всегда оставляет своим дамам сувениры: деньги, недорогие автомобили, украшения и другие «комплименты». И, надо сказать, эта схема работает.

Но в 1 серии Женить нельзя помиловать в любимом автосалоне Пашу Соловьева ждал сюрприз – новая работница, а вместе с тем старая знакомая. Елена Титова не просто умная и красивая девушка – она единственная, кто первая бросила его, а не наоборот. Этот вопиющий факт вот уже 6 лет не дает нашему главному герою покоя. И заставляет думать, что он первый и последний раз был влюблен именно в Лену.

Сама же Титова считает встречу с бывшим в сериале Женить нельзя помиловать 1 серия досадной случайностью и готова уволится в тот же день! Неужели героине удастся бросить Соловьева и во второй раз?

Некстати для Паши и приезд мамы. Лидия Васильевна устала отмечать рождение чужих внуков и терпеть издевки подруг на счет своего сына – вечного холостяка. Женщина твердо решила все взять в свои руки. В сериале СТБ Женить нельзя помиловать смотрите, как эффектно она явилась на порог к Паше, чтобы найти ему жену. Поиски начались с офиса, но хорошенькая секретарша оказалась замужем. В ход пошли и собачатницы, что выгуливают своих дорогостоящих любимцев у дома. Но, похоже, они тоже не впечатлили сына… Что еще будет предпринимать Лидия Васильевна?

1 серию сериалаЖенить нельзя помиловать от 04.02.2021 смотрите онлайн на tv.ua.