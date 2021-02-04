Женить нельзя помиловать 4 серия от 04.02.2021 - смотреть онлайн мелодраму

4 февраля 2021 19:23 Александр Кива
Женить нельзя помиловать 4 серия от 04.02.2021 - смотреть онлайн мелодраму
Женить нельзя помиловать: смотреть онлайн 4 серию
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4 февраля на канале СТБ вышел сериал Женить нельзя помиловать. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 4 серию.

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Смотрите в 4 серии сериала Женить нельзя помиловать

После того, как Паша в прошлой серии Женить нельзя помиловать прогнал отца, Лидия Васильевна не может найти себе места. Она страдает от внезапно проснувшейся любви к Петру и считает его несчастным и непонятым человеком.

В сериале Женить нельзя помиловать 4 серия от 04.02.2021 смотри, как мать убеждает Павла извиниться перед работником ЖЭКа. Она надеется снова услышать от него предложение руки и сердца. Но под одной крышей герои уживаются недолго – всего один день. Ветер перемен заставляет влюбчивую и эмоциональную Лидию бежать назад в объятия Зураба. Кому же она отдаст свое сердце?

А Паша настойчиво продолжает ухаживания за Леной. Кажется, это уже не просто желание совершить возмездие за то, что героиня комедии СТБ Женить нельзя помиловать бросила его шесть лет назад. Соловьев уверен, что маленький Петька – его сын. Он следит за ним на детской площадке и пытается выспросить побольше информации о Косте: кто он и как часто дарит маме цветы. В результате главный ловелас сериала убеждается, что «парень» Лены жмот, и он с легкостью сможет его отодвинуть.

Из-за общения с собственным неудавшимся отцом, Паша начинает задумываться о том, какой он сам папа – ни дня не был с сыном. В 4 серии Женить нельзя помиловать в нем просыпается внезапный порыв все исправить. Неужели наш Дон Жуан всерьез задумался признаться в любви? И что на это ему ответить сама Лена? Сможет ли девушка поверить ему снова, зная, как много девушек прошли через его постель, и как мужчина относится к серьезным отношениям?

Прозвучит ли в сериале предложение руки и сердца от дамского угодника Павла Соловьева? И что случится, когда Лена узнает о плане «взять реванш»?

4 серию сериалаЖенить нельзя помиловать от 04.02.2021 смотрите онлайн на tv.ua.э

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