Женить нельзя помиловать 2 серия от 04.02.2021 - смотреть онлайн мелодраму

4 февраля на канале СТБ вышел сериал Женить нельзя помиловать. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 2 серию.

Смотрите во 2 серии сериала Женить нельзя помиловать

Чтобы остановить мамин кастинг невест, Паша вместе с другом и партнером по бизнесу Вадимом придумывают аферу: сказать, что у героя «Женить нельзя помиловать» уже есть девушка!

Но кто же согласиться сыграть такую роль? Друзья во 2 серии Женить нельзя помиловать остановились на Ире – жене Вадима, потому что «она красивая, умная и губы не красит». Девушка не была в восторге от этой идеи: на вечер теоретического знакомства с новой «мамой» у нее назначен сеанс массажа. Пропускать процедуру Ира категорически не хотела и попросила у мужа – генератора глупых идей, дорогую цену за свою услугу. На что именно согласился Вадим ради помощи Паше – смотрите уже за мгновение во 2 серии.

А пока друг решал его проблемы, Соловьев искал новые. Он понял, что просто обязан соблазнить Лену Титову – свою старую любовь. Как она могла бросить его несколько лет назад! Ему нужна эта победа, чтобы почувствовать себя отомщенным. Главный ловелас сериала СТБ Женить нельзя помиловать во 2 серии подкатил к экс-подружке с неожиданной стороны – попросил научить его корейскому языку. Конечно, он не освоит все быстро, но мужчине поможет, если Лена всегда будет на связи и возьмет участие в его СМС-обучении. Согласилась ли она? Неизвестно.

А вот кто точно будет обучать Пашу в сериале Женить нельзя помиловать 2 серия, так это его мама Лидия Васильевна. До сих пор она считает, что ее сын скромный человек, и ничего не ведает о его похождениях. Поэтому женщина решила просветить Соловьева, как правильно делать предложение руки и сердца.

У Паши от неугомонной матери уже голова кругом! На помощь мужчине приходит творческое мышление: при каждом удобном случае он придумывает отговорки и убегает на работу. В один из таких дней босс внезапно знакомится с 5-летним сыном Лены – Петей. Поддавшись порыву, Паша дает слово научить его водить…

Сдержит ли герой свое обещание? И чем увенчается кастинг невест?

2 серию сериалаЖенить нельзя помиловать от 04.02.2021 смотрите онлайн на tv.ua.