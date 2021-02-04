Женить нельзя помиловать 3 серия от 04.02.2021 - смотреть онлайн мелодраму

4 февраля на канале СТБ вышел сериал Женить нельзя помиловать. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 3 серию.

Смотрите в 3 серии сериала Женить нельзя помиловать

Личную жизнь сына в сериале Женить нельзя помиловать Лидии Васильевне никак не удается устроить, зато ее жизнь как раз забила ключом. Неожиданно женщина получает целых два предложения выйти замуж! Что она будет делать? И как на это отреагирует Павел? Смотрите онлайн уже через мгновение!

В 3 серии Женить нельзя помиловать маме главного героя открылась страшная правда: ее сын вовсе не лопух по женской части, а наоборот настоящий «ходок»! От консьержки, потерявшей терпение, Лидия Васильевна узнает, что Паша меняет по пять девушек в месяц. Такие форс-мажорные обстоятельства заставляют женщину обратиться к «отцовской руке». Оказывается, папа Соловьева вовсе не альпинист, погибший в экспедиции, а до сих пор неженатый заурядный работник ЖЭКа. Все эти года Петр и сам не знал, что у него есть сын. Появление Лидии в сериале Женить нельзя помиловать 3 серия он воспринял, как вновь воспылавшую любовь.

Не сидел на месте и Зураб Геннадьевич. Мужчина настроен серьезно и готов сделать Лидии Васильевне предложение!

А Паша продолжает ухаживать за Леной. Какие только уловки он не попробовал в 3 серии Женить нельзя помиловать: приглашал ее на деловой обед, дарил билеты в театр и даже пытался купить ее хорошей премией за звание лучшего сотрудника! Смог ли он пробить лед, которым отгородилась от него бывшая любовь Елена Титова? И удалось ли ему узнать правду об отце ее сына Пети?

Неожиданно герои попадают в переделку по пути от завода в город. Что произойдет вне зоны действия сети? И смогут ли они поговорить? Узнайте все ответы!

3 серию сериалаЖенить нельзя помиловать от 04.02.2021 смотрите онлайн на tv.ua.