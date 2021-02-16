Вскрытие покажет 2 сезон 1 серия: смотреть онлайн эфир от 16.01.2021

16 февраля 2021 03:30 Александр Кива
Вскрытие покажет 2 сезон 1 серия: смотреть онлайн эфир от 16.01.2021

16 февраля на канале ICTV выйдет 1 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 1 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет после эфира на tv.ua.

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Смотрите в 1 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

Где Инга?

Прошло много времени с тех пор, как Инга загадочно исчезла. Капитан Олег Гончар до сих пор не может забыть бывшую коллегу, мысли о ней не покидают его. Удастся ли следователю наконец-то узнать, что случилось с Ингой и кто приложил руку к ее исчезновению? Во 2 сезоне детектива Вскрытие покажет все тайное станет явным.

Смерть боксера на ринге: случайность или тщательно спланированное убийство?

Прошлое прошлым, но должностные обязанности не ждут. Капитана Гончара вызвали на очередное место преступления. В спортивном клубе, во время боксерского поединка, погиб один из бойцов – боксер Игорь. Все выглядит так, будто спортсмен умер от травм, которые получил в результате боксерского поединка: разрыв селезенки и ушиб головного мозга. Но в 1 серии сериала ICTV Вскрытие покажет 2021 бегство партнера умершего по рингу Юрия Петренко заставило задуматься о том, что Игоря убили. Так ли это? И что покажет вскрытие? Все подробности узнайте прямо сейчас.

Еще один сюрприз – новая напарница!

На месте смерти боксера Олега Гончара заинтересовало не так новое дело, как новая напарница – судмедэксперт Яна. Однако главный герой детектива Вскрытие покажет 2 сезон в 1 серии не слишком обрадовался появлению коллеги. Более того, оказалось, что Олег знаком с Яной. Откуда? При каких обстоятельствах? И почему следователь так негативно отнесся к замене Инги? Вопросов больше, чем ответов – оставайтесь с нами, чтобы узнать, что обьединает Олега и Яну!

Смотрите онлайн сериал Вскрытие покажет 2 сезон 1 серия от 16.02.2021 на сайте tv.ua и узнайте:

  • Кто замолвил словечко за Яну?
  • Какую важную информацию донес капитану Гончару Стукач?
  • Во что был замешан умерший боксер?

1 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите 16 февраля в 22:30 на ICTV и после эфира онлайн на tv.ua.

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