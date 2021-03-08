Вещдок. Опережая время: Созвездие Стрельца - смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

8 марта 2021 05:30 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: Созвездие Стрельца - смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
пресс-служба

8 марта на Интере и на сайте TV.UA выйдет 1 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в праздничном выпуске Вещдок. Опережая время: В декабре 1975 года на выходе из здания Облспорткомитета выпущенной из лука стрелой убили зампредседателя организации Татьяну Аляеву. На месте, откуда предположительно стреляли, нашли жевательную резинку. Как эта незначительная улика помогла сыщикам выйти на след преступника?

Новогодний выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 08.03.2021 смотрите в 21:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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