Вещдок. Опережая время: Соловьиная песня - смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

8 марта 2021 07:00 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: Соловьиная песня - смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
пресс-служба

11 марта на Интере и на сайте TV.UA выйдет 4 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в праздничном выпуске Вещдок. Опережая время: В декабре 1975-го в Одессе по пути в прокуратуру совершил побег Александр Соловьев – бывший милиционер, подозреваемый в хищении ценностей. Вскоре в собственной квартире находят раненой его невесту Риту, по совместительству – сестру следователя Духова. Похоже, женщина сама впустила в дом преступника, ведь дверь не была взломана. Мог ли Соловьев наведываться к возлюбленной или кто-то таким образом пытался добраться до него самого?

Новогодний выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 11.03.2021 смотрите в 21:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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