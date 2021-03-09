Виновата любовь 3 серия: смотреть онлайн эфир от 09.03.2021
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После ужина в доме всем предложили переночевать, Ольге с Владом предоставили комнату. Они много общались, и Оля впервые узнала Влада с другой стороны – не избалованного артиста, а человека со своими проблемами и прошлым. Оказалось, у певца есть дочь Катя, с которой он потерял связь. Мать девочки – Светлана – запретила видеться с дочерью. Игорь, подслушав обрывок разговора Влада и Ольги, заподозрил обман, и напросился пожить у Вероники. Ничего не подозревающая Ольга, вернувшись домой, принимала душ, когда в квартиру нагрянули дочь вместе с отцом. Ника не смогла дозвониться, чтобы предупредить мать, поэтому Оле пришлось выкручиваться, а потом – в срочном порядке переселяться к Люське. Ольга разыскала дочь Влада и убедила девочку встретиться с отцом.
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