Вещдок. Опережая время: Закон маятника - смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.03.2021)

Смотрите в новом выпуске Вещдок. Опережая время: В ноябре 1977 года перерезали горло сотруднице днепропетровского музея истории религии и атеизма Кире Малышко. Под подозрения попадает супруга научного сотрудника музея Алла Исакова. У нее в сумке нашли записку, которую Кира написала мужу Аллы, а также орудие убийства – кухонный нож. Следователи решили, что Исакову пытались подставить... К тому же в квартире Малышко кто-то устроил погром. Что могли искать в доме небогатой музейной работницы?
Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 17.03.2021 смотрите в 21:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.