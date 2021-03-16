Вещдок. Опережая время: Прозревшая фемида - смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Смотрите в новом выпуске Вещдок. Опережая время: В ноябре 1977-го в Днепропетровске появился серийный насильник. Его жертвы были представительницами разных профессий, разного возраста и жили в разных районах города. Но у всех преступлений один почерк: маньяк тайно проникал в дом жертв, подмешивал снотворное, а затем фотографировал женщин. Одной из жертв насильника стала следователь Анастасия Лепетун…
Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 18.03.2021 смотрите в 21:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.