Авантюра на двоих 3 серия: смотреть онлайн эфир от 16.03.2021

16 марта 2021 16:40 Александр Кива
Авантюра на двоих 3 серия: смотреть онлайн эфир от 16.03.2021
Авантюра на двоих: смотреть онлайн 3 серию
пресс-служба

16 марта на СТБ вышла 3 серия сериала Авантюра на двоих. Смотрите онлайн 3 серию сериала Авантюра на двоих (2021) совсем скоро на tv.ua.

Читайте такжеЕлена Хохлаткина про сериал «Авантюра на двоих»: У моего персонажа нет скучных сцен
Смотрите в 3 серии сериала Авантюра на двоих:

Саша стал неотъемлемой частью новой семьи. В 3 серии мелодрамы Авантюра на двоих за помощью к нему обратился даже бывший жених Марины. Дмитрий встретился со «старшим братом» любимой, чтобы попросить у него разрешение сделать ей предложение руки и сердца.

Тем временем Софья Ивановна узнала, что ее сын Федор пытался проверить племянника тестом ДНК. Женщину возмутило такое недоверие сына, ведь изначально она была уверена: Саша – ее родная кровь. Главная героиня сериала СТБ Авантюра на двоих 2021 попросила сделать внука одним из акционеров семейного бизнеса и ввести его в курс дела. Но ее сын оказался сообразительным и подключил необходимые связи, чтобы узнать больше о настоящем прошлом Александра.

Федор нашел удачный момент, чтобы разоблачить ложь племянника. Семья собралась за праздничным ужином в честь выписки бабушки из больницы. Сын Софии Ивановны рассказал всем членам семьи о преступном прошлом нового родственника. Неужели все узнали о святой лжи Марины и Саши? И как отреагировала бабушка, которая успела привыкнуть к обаятельному внуку?

3 серию сериала Авантюра на двоих смотрите скоро онлайн на tv.ua.'

Облако тегов

сериалы видео смотреть онлайн Авантюра на двоих

Материалы по теме

Стосується кожного: Жизнь на паузе (эфир от 16.03.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Жизнь на паузе (эфир от 16.03.2021)
Авантюра на двоих: 5 фактов о премьерном сериале на СТБ
Анонсы на ТВ

Авантюра на двоих: 5 фактов о премьерном сериале на СТБ
Даша Астафьева едва не умерла: певице сделали срочную операцию
Новости

Даша Астафьева едва не умерла: певице сделали срочную операцию
Стосується кожного: После признания в извращении (эфир от 19.03.2021)
Телешоу

Стосується кожного: После признания в извращении (эфир от 19.03.2021)

Популярное на сайте

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"

Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"
Глоба назвал баловней судьбы в марте

Глоба назвал баловней судьбы в марте
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Популярное видео

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"

Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)

Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK