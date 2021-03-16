Авантюра на двоих 3 серия: смотреть онлайн эфир от 16.03.2021

16 марта на СТБ вышла 3 серия сериала Авантюра на двоих. Смотрите онлайн 3 серию сериала Авантюра на двоих (2021) совсем скоро на tv.ua.

Смотрите в 3 серии сериала Авантюра на двоих

Саша стал неотъемлемой частью новой семьи. В 3 серии мелодрамы Авантюра на двоих за помощью к нему обратился даже бывший жених Марины. Дмитрий встретился со «старшим братом» любимой, чтобы попросить у него разрешение сделать ей предложение руки и сердца.

Тем временем Софья Ивановна узнала, что ее сын Федор пытался проверить племянника тестом ДНК. Женщину возмутило такое недоверие сына, ведь изначально она была уверена: Саша – ее родная кровь. Главная героиня сериала СТБ Авантюра на двоих 2021 попросила сделать внука одним из акционеров семейного бизнеса и ввести его в курс дела. Но ее сын оказался сообразительным и подключил необходимые связи, чтобы узнать больше о настоящем прошлом Александра.

Федор нашел удачный момент, чтобы разоблачить ложь племянника. Семья собралась за праздничным ужином в честь выписки бабушки из больницы. Сын Софии Ивановны рассказал всем членам семьи о преступном прошлом нового родственника. Неужели все узнали о святой лжи Марины и Саши? И как отреагировала бабушка, которая успела привыкнуть к обаятельному внуку?

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