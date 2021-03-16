Авантюра на двоих 4 серия: смотреть онлайн эфир от 16.03.2021

16 марта 2021 17:40 Александр Кива
Авантюра на двоих 4 серия: смотреть онлайн эфир от 16.03.2021
Авантюра на двоих: смотреть онлайн 4 серию
пресс-служба

16 марта на СТБ вышла 4 серия сериала Авантюра на двоих. Смотрите онлайн 4 серию сериала Авантюра на двоих (2021) совсем скоро на tv.ua.

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Смотрите в 4 серии сериала Авантюра на двоих:

В сериале Авантюра на двоих 4 серия от 16.03.2021 Саша и Марина решили уйти с мероприятия, на которое их пригласил Дмитрий. Пара поехала на винное хранилище, где откупорила бутылку вина, а после насладилась медленным танцем и присутствием друг друга. Парень признался новоиспеченной сестре, что привык к бабушке и осознал истинную ценность семейных отношений. Кажется, между «братом и сестрой» промелькнула искра… Неужели Марина и Саша начинают влюбляться? Смотрите онлайн мелодраму Авантюра на двоих 4 серия на сайте Телепортал, чтобы увидеть это собственными глазами.

А вот бывший жених и лучшая подруга Марины договорились помочь друг другу. Кате симпатичен Саша, а главная цель Дмитрия – вернуть любимую. Какой план придумали напарники? И какая тайна прошлого связывает их?

4 серию сериала Авантюра на двоих смотрите скоро онлайн на tv.ua.'

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