Авантюра на двоих 5 серия: смотреть онлайн эфир от 17.03.2021

17 марта 2021 14:40 Александр Кива
Авантюра на двоих 5 серия: смотреть онлайн эфир от 17.03.2021
Авантюра на двоих: смотреть онлайн 5 серию
пресс-служба

17 марта на СТБ вышла 5 серия сериала Авантюра на двоих. Смотрите онлайн 5 серию сериала Авантюра на двоих (2021) совсем скоро на tv.ua.

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Смотрите в 5 серии сериала Авантюра на двоих:

Это история о случайной неслучайности, которая случилась в жизни главных героев. У сына Софии Ивановны Федора возникла проблема. Он заключил договор с фирмой на поставку дешевого вина под именем семейной компании. Но эту идею не одобрила ни Марина, ни пожилая владелица фирмы. В 5 серии сериала Авантюра на двоих 2021 Федор и его напарник получили аванс в размере 10 миллионов, который срочно необходимо вернуть или отработать. После разговора с матерью мужчина сразу же отказался от бессмысленной идеи, но его напарник настроен иначе… Как Федор выпутается из этой перипетии? И не поставит ли он под угрозу фамильный бизнес, над которым работало не одно поколение семьи?

5 серию сериала Авантюра на двоих смотрите скоро онлайн на tv.ua.'

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