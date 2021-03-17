Авантюра на двоих 5 серия: смотреть онлайн эфир от 17.03.2021
17 марта на СТБ вышла 5 серия сериала Авантюра на двоих. Смотрите онлайн 5 серию сериала Авантюра на двоих (2021) совсем скоро на tv.ua.
Это история о случайной неслучайности, которая случилась в жизни главных героев. У сына Софии Ивановны Федора возникла проблема. Он заключил договор с фирмой на поставку дешевого вина под именем семейной компании. Но эту идею не одобрила ни Марина, ни пожилая владелица фирмы. В 5 серии сериала Авантюра на двоих 2021 Федор и его напарник получили аванс в размере 10 миллионов, который срочно необходимо вернуть или отработать. После разговора с матерью мужчина сразу же отказался от бессмысленной идеи, но его напарник настроен иначе… Как Федор выпутается из этой перипетии? И не поставит ли он под угрозу фамильный бизнес, над которым работало не одно поколение семьи?
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