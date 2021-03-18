Авантюра на двоих 7 серия: смотреть онлайн эфир от 18.03.2021

18 марта на СТБ вышла 7 серия сериала Авантюра на двоих. Смотрите онлайн 7 серию сериала Авантюра на двоих (2021) совсем скоро на tv.ua.

Смотрите в 7 серии сериала Авантюра на двоих

В сериале Авантюра на двоих 7 серия от 18.03.2021 вы станете свидетелем откровенного разговора Дмитрия и Александра. Бывший жених узнал, что Марина и ее брат на самом деле чужие люди. В его голове закрались сомнения: только ли деловые отношения связывают ее любимую с незнакомцем? Возможно, причиной влюбленного и счастливого взгляда Марины является присутствие Саши? Дмитрий спросил, нет ли между названными братом и сестрой симпатии. Что на это ответил Саша? Неужели он признался в своих чувствах к Марине ее бывшему возлюбленному? Узнайте в 7 серии сериала Авантюра на двоих 2021 прямо сейчас!

Семья Бондарь была занята празднованием 100-летия фамильной компании «Приморский винодел». А в это время в винном хранилище коварный план Кукушкина реализовал преступник Жека. Он подсунул взрывчатку, которая должна была уничтожить все запасы нового вина. Удалось ли преступнику провернуть свою махинацию? И неужели презентация сорвалась из-за взрыва на хранилище?

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