Вещдок. Опережая время: Хищник - смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2021)

22 марта 2021 18:22 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: Хищник - смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2021)
пресс-служба

22 марта на Интере и на сайте TV.UA выйдет 9 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Вещдок. Опережая время: В декабре 1986 года в Краснодаре среди ночи в больницу доставили погорельцев – мужчину и женщину. Медики предположили, что это супружеская пара. Но утром спасенный мужчина исчез. Когда девушка пришла в себя, то рассказала, что за несколько дней до пожара ее похитили, удерживали в незнакомом доме и насиловали. Когда сыщики допросили родных жертвы, в доме которых она гостила и откуда ее похитили, то узнали, что девушка отличалась скверным характером. Также выяснилось, что недавно из их дома пропала крупная сумма денег. Возможно, женщина выдумала историю с похищением, чтобы обокрасть родственников?

Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 22.03.2021 смотрите  скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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