Вещдок. Опережая время: Хищник - смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2021)
22 марта 2021 18:22
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2021)
пресс-служба
22 марта на Интере и на сайте TV.UA выйдет 9 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.
Вещдок. Опережая время: В декабре 1986 года в Краснодаре среди ночи в больницу доставили погорельцев – мужчину и женщину. Медики предположили, что это супружеская пара. Но утром спасенный мужчина исчез. Когда девушка пришла в себя, то рассказала, что за несколько дней до пожара ее похитили, удерживали в незнакомом доме и насиловали. Когда сыщики допросили родных жертвы, в доме которых она гостила и откуда ее похитили, то узнали, что девушка отличалась скверным характером. Также выяснилось, что недавно из их дома пропала крупная сумма денег. Возможно, женщина выдумала историю с похищением, чтобы обокрасть родственников?
Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 22.03.2021 смотрите скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.