Вещдок. Опережая время: С добрым утром - смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.03.2021)
23 марта 2021 05:30
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.03.2021)
пресс-служба
23 марта на Интере и на сайте TV.UA выйдет 10 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.
Вещдок. Опережая время: В декабре 1986-го на хуторе Казачий Краснодарского края найден мертвым архитектор Даниил Яровинский. Мужчина проживал в Краснодаре, но часто в выходные приезжал к матери. Экспертиза показала, что архитектора отравили. На следующий день после гибели Даниила у его матери также появились симптомы отравления. Но чем женщина могла отравиться, если накануне из дома изъяли все продукты питания?
Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 23.03.2021 смотрите скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.