Вещдок. Опережая время: Без направления - смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

24 марта 2021 07:00 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: Без направления - смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
пресс-служба

25 марта на Интере и на сайте TV.UA выйдет 12 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Вещдок. Опережая время: В январе 1987-го в краснодарском санатории убили руководителя драмкружка Нелю Сергееву. За две недели до этого в семье Сергеевых произошло еще одно горе – погиб сводный брат Нели, Борис. Его тело обнаружили у подъезда дома, где он жил. Связаны ли эти две смерти между собой?

Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 25.03.2021 смотрите скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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