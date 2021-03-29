Пес 6 сезон: смотреть онлайн 9 серию (эфир от 29.03.2021)
29 марта на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 9 серию сериала Пес 6 сезон. 9 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua совсем скоро.
В новом сезоне популярного детектива Максу Максимову и его верному лохматому другу по кличке Пёс предстоит вновь раскрывать самые запутанные дела, вытаскивать друг друга из передряг и в очередной раз показать на что они способны.
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