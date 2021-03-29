Вещдок. Опережая время: Золотые руки - смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.03.2021)

29 марта 2021 18:40 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: Золотые руки - смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.03.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.03.2021)
пресс-служба

29 марта на Интере и на сайте TV.UA вышел 13 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Вещдок. Опережая время: В феврале 1976 года в Днепропетровске в одной из квартир обнаружены три трупа: хозяина жилища, военного пенсионера Петра Фоменко, и супружеской пары – Виктора и Людмилы Земеровых. Все выглядело так, будто ревнивый муж сначала поквитался с любовниками, затем покончил с собой. Но смерть Виктора наступила спустя два дня после того, как были убиты Петр и Людмила...

Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 29.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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