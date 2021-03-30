Вещдок. Опережая время: Капитанская точка - смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.03.2021)

30 марта 2021 05:45 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: Капитанская точка - смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.03.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.03.2021)
пресс-служба

30 марта на Интере и на сайте TV.UA выйдет 14 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Вещдок. Опережая время:  феврале 1976-го на Днепропетровщине в Самарском лесу убили капитана Исаенко. Свидетелями преступления стала семейная пара Рудаковых. Они рассказали, что капитан пришел к ним ночью и сообщил, что их сын, который служит в его части, болен менингитом. Вскоре военным санпоездом парня отправляют в Москву. И предложил отвезти их на станцию, где родители могли бы подсесть в поезд к сыну. Но по дороге машина застряла в болоте. В этот момент из кустов выскочил неизвестный и убил Исаенко. Сыщики выяснили, что никакого капитана Исаенко не было ни в одной из воинских частей гарнизона, а сын Рудаковых абсолютно здоров. Так кто же скрывался под маской капитана?

Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 30.03.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.

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