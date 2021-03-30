Вещдок. Опережая время: Несмываемое пятно - смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.03.2021)
30 марта 2021 06:45
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.03.2021)
пресс-служба
31 марта на Интере и на сайте TV.UA выйдет 15 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.
Вещдок. Опережая время: В феврале 1976 года в Днепропетровске совершено нападение на дом реставратора Аркадия Зильбера. Главу семьи убили, а его жене и дочери удалось выжить. Выяснилось, что в Днепропетровск Зильбер переехал пять лет назад. Мужчина преподавал в харьковском Худпроме. По слухам, он нередко злоупотреблял своим положением: просил студенток позировать ему, а затем уговаривал на большее... Может ли это быть связано с убийством реставратора?
Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 31.03.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.