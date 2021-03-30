Вещдок. Опережая время: Языки пламени - смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
30 марта 2021 07:45
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
пресс-служба
1 апреля на Интере и на сайте TV.UA выйдет 16 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.
Вещдок. Опережая время: В феврале 1976-го в Днепропетровске на Октябрьской площади совершил самоподжог некий Аркадий Виноградский. Во время этого рядом с мужчиной находился еще один человек. А когда сержант патруля окликнул его, тот начал убегать и стрелять в милиционера, в итоге сам был ранен и доставлен в больницу. Выяснилось, что Виноградский и свидетель его самосожжения причастны к некой амурской банде. Сыщики решают поймать членов банды «на живца», используя для этого человека, за которым охотятся амурские бандиты…
Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 01.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.