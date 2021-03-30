Ворожка: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 30.03.2021)

30 марта на СТБ выйдет 3 серия сериала Ворожка.

Смотрите в 3 серии сериала Ворожка

В этот раз майору Супруну пришлось расследовать внезапное исчезновение внучки его руководителя Олега Федоровича. Кому было выгодно похищение маленькой Насти? Возможно, к этому были причастны враги полковника? Волнующих вопросов было больше, чем ответов. Подчиненный Супруна внезапно обмолвился о ясновидящей Кате, которая недавно помогла раскрыть убийство родной сестры. В 3 серии детективного сериала Ворожка 2021 Олег Федорович приказал Михаилу привлечь женщину к розыску девочки. Однако следователь не слишком обрадовался такому известию: он все еще скептически относился к умениям новоиспеченной напарницы.

Время шло, но дело стояло на месте, а вот каждая минута стоила жизни девочки. Вдруг видения Кати стали все более ясными… Что увидела провидица? И помогли ли ее мистические способности найти маленькую Настю живой?

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