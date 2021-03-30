Ворожка: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 30.03.2021)

30 марта 2021 09:45 Александр Кива
Ворожка: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 30.03.2021)
Ворожка: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 30.03.2021)
пресс-служба

30 марта на СТБ выйдет 4 серия сериала Ворожка.

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Смотрите в 4 серии сериала Ворожка:

В детективе-мелодраме Ворожка 4 серия от 30.03.2021 отец похищенной Насти отправился на выкуп девочки, который ему назначили преступники. Вместе с ним на встречу под прикрытием поехал майор Супрун и другие правоохранители. Сделка чуть не сорвалась, ведь в своей машине Костя увидел записку, в которой похитители пригрозили жизнью его дочери. Именно поэтому в 4 серии детективного сериала Ворожка 2021 мужчина выполнил все их указания. В состоянии тревоги он повел себя недальновидно, чуть не лишившись денег и подозреваемых.

Следователю удалось задержать преступников, но ими оказались не настоящие похитители ребенка, а бывшие работники фирмы Кости. Мужчины решили обогатиться на горе ненавистного богатого руководителя, но к исчезновению девочки не имели никакого отношения. Так кто же на самом деле приложил руку к похищению Насти? И где находится маленькая? 

Смотрите 4 серию сериала Ворожка онлайн - скоро - на tv.ua.

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