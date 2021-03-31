Ворожка: смотреть онлайн 5 cерию (эфир от 31.03.2021)

31 марта на СТБ выйдет 5 серия сериала Ворожка.

Смотрите в 5 серии сериала Ворожка

В детективе-мелодраме Ворожка 4 серия от 30.03.2021 отец похищенной Насти отправился на выкуп девочки, который ему назначили преступники. Вместе с ним на встречу под прикрытием поехал майор Супрун и другие правоохранители. Сделка чуть не сорвалась, ведь в своей машине Костя увидел записку, в которой похитители пригрозили жизнью его дочери. Именно поэтому в 4 серии детективного сериала Ворожка 2021 мужчина выполнил все их указания. В состоянии тревоги он повел себя недальновидно, чуть не лишившись денег и подозреваемых.

Следователю удалось задержать преступников, но ими оказались не настоящие похитители ребенка, а бывшие работники фирмы Кости. Мужчины решили обогатиться на горе ненавистного богатого руководителя, но к исчезновению девочки не имели никакого отношения. Так кто же на самом деле приложил руку к похищению Насти? И где находится маленькая?

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