Ворожка: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 01.04.2021)
1 апреля на СТБ выйдет 7 серия сериала Ворожка.
Станьте свидетелем нового расследования майора Супруна и его напарницы с неординарными способностями.
Полицейские выехали на место нового преступления в загородный комплекс. Именно там накануне свой корпоратив праздновала агрокомпания. Жертву убийства Жанну нашли в гостиничном номере, но он принадлежал не ей, а коллеге Роману Кириллову. По «случайному» стечению обстоятельств в 7 серии детективного сериала Ворожка 2021 главного подозреваемого не нашли в отеле. На допросе подруга и сотрудница покойной рассказала о ее служебной любовной связи с Романом, которую пара тщательно скрывала.
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