Ворожка: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 01.04.2021)

1 апреля 2021 11:40 Александр Кива
Ворожка: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 01.04.2021)
Ворожка: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 01.04.2021)
пресс-служба

1 апреля на СТБ выйдет 7 серия сериала Ворожка.

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Смотрите в 7 серии сериала Ворожка:

Станьте свидетелем нового расследования майора Супруна и его напарницы с неординарными способностями.

Полицейские выехали на место нового преступления в загородный комплекс. Именно там накануне свой корпоратив праздновала агрокомпания. Жертву убийства Жанну нашли в гостиничном номере, но он принадлежал не ей, а коллеге Роману Кириллову. По «случайному» стечению обстоятельств в 7 серии детективного сериала Ворожка 2021 главного подозреваемого не нашли в отеле. На допросе подруга и сотрудница покойной рассказала о ее служебной любовной связи с Романом, которую пара тщательно скрывала.

Смотрите 7 серию сериала Ворожка онлайн - скоро - на tv.ua.

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