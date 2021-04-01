Ворожка: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 01.04.2021)

1 апреля 2021 12:40 Александр Кива
Ворожка: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 01.04.2021)
Ворожка: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 01.04.2021)
пресс-служба

1 апреля на СТБ выйдет 8 серия сериала Ворожка.

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Смотрите в 8 серии сериала Ворожка:

Какая тайна прошлого не отпускает майора Михаила Супруна? И чем правда, которую так стремится узнать мужчина, может разрушить не только его, но и жизни других людей? 

Накануне в родительской квартире следователь Супрун нашел старые заметки своего отца. Мужчина работал в полиции, но 20 лет назад его убили, а виновных так и не наказали. Сын решил уважить память покойного отца и пойти по его профессиональным стопам. Записи отца в 8 серии детективного мистического сериала Ворожка пробудили в Михаиле желание найти тех, кто был причастен к убийству близкого человека. Но такую ​​идею не поддержал ни полковник Олег Федорович, ни старый знакомый его отца. Почему мужчины скрывали правду? И что стояло за этим давним преступлением? Об этом всем только придется узнать Супруну.

Смотрите 8 серию сериала Ворожка онлайн - скоро - на tv.ua.

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