Ворожка: смотреть онлайн 10 cерию (эфир от 05.04.2021)

3 апреля 2021 14:15 Александр Кива
Ворожка: смотреть онлайн 10 cерию (эфир от 05.04.2021)
Ворожка: смотреть онлайн 10 cерию (эфир от 05.04.2021)
пресс-служба

5 апреля на СТБ выйдет 10 серия сериала Ворожка.

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Смотрите в 10 серии сериала Ворожка:

Тем временем, на набережной находят мужчину с огнестрельным ранением, а вскоре – еще два трупа. Всех их связывает давняя история: девушка обвинила троих мужчин в изнасиловании, но их оправдали. Неужели она решила сама наказать обидчиков?

Все попытки Тима понравиться Кате безуспешны. Тома встречается с Катей, чтобы обсудить отношение к ней брата, но Катя уверяет, что ощущает к нему лишь дружескую симпатию…

Смотрите 10 серию сериала Ворожка онлайн - скоро - на tv.ua.

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