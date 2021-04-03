Ворожка: смотреть онлайн 10 cерию (эфир от 05.04.2021)

5 апреля на СТБ выйдет 10 серия сериала Ворожка.

Смотрите в 10 серии сериала Ворожка

Тем временем, на набережной находят мужчину с огнестрельным ранением, а вскоре – еще два трупа. Всех их связывает давняя история: девушка обвинила троих мужчин в изнасиловании, но их оправдали. Неужели она решила сама наказать обидчиков?

Все попытки Тима понравиться Кате безуспешны. Тома встречается с Катей, чтобы обсудить отношение к ней брата, но Катя уверяет, что ощущает к нему лишь дружескую симпатию…

Смотрите 10 серию сериала Ворожка онлайн - скоро - на tv.ua.