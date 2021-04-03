Ворожка: смотреть онлайн 10 cерию (эфир от 05.04.2021)
5 апреля на СТБ выйдет 10 серия сериала Ворожка.
Тем временем, на набережной находят мужчину с огнестрельным ранением, а вскоре – еще два трупа. Всех их связывает давняя история: девушка обвинила троих мужчин в изнасиловании, но их оправдали. Неужели она решила сама наказать обидчиков?
Все попытки Тима понравиться Кате безуспешны. Тома встречается с Катей, чтобы обсудить отношение к ней брата, но Катя уверяет, что ощущает к нему лишь дружескую симпатию…
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