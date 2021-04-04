Ворожка: смотреть онлайн 13 cерию (эфир от 07.04.2021)

4 апреля 2021 13:15 Александр Кива
Ворожка: смотреть онлайн 13 cерию (эфир от 07.04.2021)
Ворожка: смотреть онлайн 13 cерию (эфир от 07.04.2021)
пресс-служба

7 апреля на СТБ выйдет 13 серия сериала Ворожка.

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Смотрите в 13 серии сериала Ворожка:

В парке находят тело молодой девушки. Что стало истиной причиной ее смерти? Кто к этому причастен: ее экс-возлюбленный, ревнивый парень или убийство было совершено с целью грабежа? В этом предстоит разобраться команде майора Супруна. Тем временем, ему выдвигают обвинение – превышение должностных полномочий. Неужели его таки кто-то хочет подставить? Супрун уверен, что это из-за дела его погибшего отца, в котором он до сих пор надеется узнать правду.

Смотрите 13 серию сериала Ворожка онлайн - скоро - на tv.ua.

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