Пес 6 сезон: смотреть онлайн 12 серию (эфир от 01.04.2021)
1 апреля на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 12 серию сериала Пес 6 сезон. 12 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua совсем скоро.
Погибшей оказалась 50-летняя Валентина Милявская, которую все знали как гадалку Малену. Она была медиумом, занималась гаданием и спиритизмом. Во время одного сеанса Малена впала в транс и не вышла из него. Следователи выяснили, что смерть наступила в результате яда, который подсыпали в кофе. Кто и зачем убил гадалку?
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