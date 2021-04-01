Пес 6 сезон: смотреть онлайн 12 серию (эфир от 01.04.2021)

1 апреля 2021 20:46 Александр Кива
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 12 серию (эфир от 01.04.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 12 серию (эфир от 01.04.2021)
пресс-служба

1 апреля на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 12 серию сериала Пес 6 сезон. 12 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua совсем скоро.

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Смотрите в 12 серии сериала Пес-6

Погибшей оказалась 50-летняя Валентина Милявская, которую все знали как гадалку Малену. Она была медиумом, занималась гаданием и спиритизмом. Во время одного сеанса Малена впала в транс и не вышла из него. Следователи выяснили, что смерть наступила в результате яда, который подсыпали в кофе. Кто и зачем убил гадалку? 

12 серию сериала Пес 6 сезон смотрите  онлайн - скоро - на нашем сайте TV.UA.

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