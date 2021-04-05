Пес 6 сезон: смотреть онлайн 13 серию (эфир от 05.04.2021)

5 апреля 2021 12:40 Александр Кива
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 13 серию (эфир от 05.04.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 13 серию (эфир от 05.04.2021)
пресс-служба

5 апреля на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 13 серию сериала Пес 6 сезон. 13 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua совсем скоро.

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Смотрите в 12 серии сериала Пес-6

Максим заподозрил что-то неладное: Елена с Вахтангом вместе приехали на место преступления и мило ворковали у автомобиля. Однако при коллегах сделали вид, что этого не было… Что это может означать?

В 13 серии Пес 2021 найдено тело мужчины – его задушили. Два свидетеля утверждают, что видели предполагаемого убийцу. По их словам, в ту злополучную ночь явился ангел, который убил мужчину! Вот только доверять словам свидетелей полиция не спешит – они были сильно пьяненькие. Однако одно белое перо у тела погибшего все же заставило Макса задуматься…

13 серию сериала Пес 6 сезон смотрите  онлайн - скоро - на нашем сайте TV.UA.

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