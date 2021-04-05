Вещдок. Опережая время: След улитки - смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2021)

5 апреля 2021 17:10 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: След улитки - смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2021)
пресс-служба

5 апреля на Интере и на сайте TV.UA вышел 17 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Вещдок. Опережая время: В январе 1950 года в Харькове в телефонной будке найден мертвым скрипач Игорь Земянин. Перед гибелью мужчина заходил в антикварную лавку, чтобы оценить старинную брошь. Но на месте убийства сыщики не нашли этого украшения. Вскоре выяснилось, что брошь пытался продать на рынке местный карманник. По его словам, он увидел, как неизвестный мужчина выбросил эту вещь на улице, и просто подобрал ее. Но если преступник не охотился за старинной драгоценностью, то из-за чего был убит скрипач?

Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 05.04.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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