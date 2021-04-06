Вещдок. Опережая время: Небывалый случай - смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.04.2021)
6 апреля 2021 07:30
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.04.2021)
пресс-служба
6 апреля на Интере и на сайте TV.UA выйдет 18 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.
Вещдок. Опережая время: В январе 1950-го в Харькове убили бухгалтера Олесю Полянскую. Экспертиза показала, что женщину сильно ударили скалкой по затылку – она скончалась от перелома подъязычной кости. Во время расследования стал известен любопытный факт: Полянская не состояла в браке со своим сожителем – капитаном Дмитрием Сальниковым. Они познакомились на одной из остановок во время передислокации его военной части. Как случилось, что женщина решилась все бросить и вместе с ребенком уехала в другой город с малознакомым мужчиной? Почему Сальников врал, что Олеся – его жена, а ее дочь – его ребенок? И мог ли этот обман стать причиной убийства?
Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 06.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.