Вещдок. Опережая время: Лисья нора - смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.04.2021)

7 апреля 2021 07:30 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: Лисья нора - смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.04.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.04.2021)
пресс-служба

8 апреля на Интере и на сайте TV.UA выйдет 20 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Вещдок. Опережая время: В январе 1950-го в Харькове ударом ножа убили бандита Илью Ворохова по кличке Пестрый. Следователи узнали, что накануне гибели Илья разыскивал беспризорницу по имени Лиза. Вскоре в развалинах на окраине города нашли саму девушку – с травмой головы и ножевыми ранениями. Она чудом осталась жива. Связаны ли между собой эти преступления?

Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 08.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.

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