Пес 6 сезон: смотреть онлайн 14 серию (эфир от 06.04.2021)
6 апреля на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 14 серию сериала Пес 6 сезон. 14 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua совсем скоро.
На этот раз следователи будут расследовать очередную серию загадочных убийств.
Первым нашли тело 42-летнего Валентина на парковке у клиники. Правоохранители выяснили, что погибший был не конфликтным человеком и поддерживал хорошие отношения с коллегами. Результаты судмедэкспертизы показали, что смерть наступила в результате асфиксии, также была обнаружена трещина в грудной клетке, смещение шейных позвонков, кровоизлияние в глаза и повреждения тканей спины. Кто и за что так жестоко убивает? Удастся ли следователям найти виновного?
14 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн - скоро - на нашем сайте TV.UA.