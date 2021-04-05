Пес 6 сезон: смотреть онлайн 14 серию (эфир от 06.04.2021)

5 апреля 2021 23:22 Александр Кива
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 14 серию (эфир от 06.04.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 14 серию (эфир от 06.04.2021)
пресс-служба

6 апреля на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 14 серию сериала Пес 6 сезон. 14 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua совсем скоро.

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Смотрите в 14 серии сериала Пес-6

На этот раз следователи будут расследовать очередную серию загадочных убийств.

Первым нашли тело 42-летнего Валентина на парковке у клиники. Правоохранители выяснили, что погибший был не конфликтным человеком и поддерживал хорошие отношения с коллегами. Результаты судмедэкспертизы показали, что смерть наступила в результате асфиксии, также была обнаружена трещина в грудной клетке, смещение шейных позвонков, кровоизлияние в глаза и повреждения тканей спины. Кто и за что так жестоко убивает? Удастся ли следователям найти виновного? 

14 серию сериала Пес 6 сезон смотрите  онлайн - скоро - на нашем сайте TV.UA.

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