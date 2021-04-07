Пес 6 сезон: смотреть онлайн 15 серию (эфир от 07.04.2021)
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Максим Максимов с коллегами искал причину смерти молодой модели Анжелы. Во время важного показа девушке стало плохо прямо на сцене. Эксперты выяснили, что смерть наступила в результате передозировки синтетического кокаина, количество которого в организме в несколько раз превышало критическую дозу. Но на теле жертвы не было никаких следов от уколов, и вообще она не была похожа на наркоманку. Удастся ли Максиму Максимову выяснить, кто причастен к убийству?
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