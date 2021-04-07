Пес 6 сезон: смотреть онлайн 15 серию (эфир от 07.04.2021)

7 апреля 2021 18:24 Александр Кива
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 15 серию (эфир от 07.04.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 15 серию (эфир от 07.04.2021)
пресс-служба

7 апреля на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 15 серию сериала Пес 6 сезон. 15 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua совсем скоро.

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Смотрите в 15 серии сериала Пес-6

Максим Максимов с коллегами искал причину смерти молодой модели Анжелы. Во время важного показа девушке стало плохо прямо на сцене. Эксперты выяснили, что смерть наступила в результате передозировки синтетического кокаина, количество которого в организме в несколько раз превышало критическую дозу. Но на теле жертвы не было никаких следов от уколов, и вообще она не была похожа на наркоманку. Удастся ли Максиму Максимову выяснить, кто причастен к убийству?

15 серию сериала Пес 6 сезон смотрите  онлайн - скоро - на нашем сайте TV.UA.

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