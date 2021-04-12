Вещдок. Опережая время: Удавка на шее - смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.04.2021)
12 апреля 2021 11:47
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.04.2021)
пресс-служба
12 апреля на Интере и на сайте TV.UA выйдет 21 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.
Вещдок. Опережая время: В декабре 1982 года в подвале одесского многоквартирного дома найдено тело мастера маникюра Регины Хижняк. Ей нанесли сильный удар по затылку, затем удавили шарфом. За год до этого женщина вместе с возлюбленным переехала в Одессу из Донецка. Ее сожитель Алексей работал инженером на шахте, на которой незадолго до отъезда пары случился взрыв. Погибли несколько шахтеров. Связан ли переезд Регины и Алексея с произошедшей аварией? И могут ли события годичной давности иметь отношение к смерти маникюрщицы?
Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 12.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.