Вещдок. Опережая время: Свиная голова - смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.04.2021)
13 апреля 2021 05:30
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.04.2021)
пресс-служба
13 апреля на Интере и на сайте TV.UA выйдет 22 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.
Вещдок. Опережая время: В январе 1983-го в Одессе обнаружена мертвой бывшая заведующая овощной базой Нина Коренчук. Женщина уже больше года была пенсионеркой. У нее прогрессировал ревматоидный артрит, из-за чего она сама не справлялась с работой по дому, и поэтому наняла домработницу. Сыщики выяснили: в день гибели помощница не приходила. Но в доме Коренчук было убрано и сварен холодец. Кто помогал женщине по хозяйству в день убийства и причастен ли этот человек к ее смерти?
Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 13.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.