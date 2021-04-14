Вещдок. Опережая время: Маятник качнулся - смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.04.2021)

14 апреля 2021 06:00 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: Маятник качнулся - смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.04.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.04.2021)
пресс-служба

14 апреля на Интере и на сайте TV.UA выйдет 23 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Вещдок. Опережая время: В феврале 1983 года в санатории, расположенном в пгт Сергеевка Одесской области, прямо во время выступления умер иллюзионист Владимир Каромов. Мужчину отравили газообразным хлором, закачанным в воздушный шарик, из которого фокусник должен был вдыхать воздух во время одного из номеров. Но где убийца взял достаточно редкое ядовитое вещество?

Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 14.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.

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