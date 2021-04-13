Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 13.04.2021)
13 апреля на канале 2+2 выйдет 3 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 3 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.
Трофимов и Коган работают под прикрытием на свадьбе дочери рецидивиста Белопольского, которого давно ждет тюрьма. Но операция идет не по плану — Белопольского убивают. Перед Департаментом криминальной разведки появляется новая задача.
3 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн 16 апреля на сайте tv.ua.