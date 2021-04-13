Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 13.04.2021)

13 апреля 2021 12:15 Александр Кива
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 13.04.2021)
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 13.04.2021)
пресс-служба

13 апреля на канале 2+2 выйдет 4 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 4 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 4 серии сериала Опер по вызову 5 сезон:

Накануне важного события Министр инфраструктуры Горбенко сходит с ума. Для расследования дела в центр психологической реабилитации с новой «легендой» отправляют Трофимова, которому придется бороться и за свою жизнь.

4 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн 16 апреля на сайте tv.ua.

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