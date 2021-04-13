Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 13.04.2021)
13 апреля 2021 12:15
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 13.04.2021)
пресс-служба
13 апреля на канале 2+2 выйдет 4 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 4 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.
Опер по вызову 5 сезон:
Накануне важного события Министр инфраструктуры Горбенко сходит с ума. Для расследования дела в центр психологической реабилитации с новой «легендой» отправляют Трофимова, которому придется бороться и за свою жизнь.
4 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн 16 апреля на сайте tv.ua.