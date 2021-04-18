Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 15.04.2021)
15 апреля на канале 2+2 вышла 8 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 8 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.
В городе происходит серия мелких преступлений — кто-то явно пытается отвлечь внимание полиции. Неизвестные похищают владельца фармацевтического концерна из Германии Зауэра. Среди вещдоков — женский накладной ноготь. В ходе расследования агенты выясняют, что у Зауэра есть двойник...
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