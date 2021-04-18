Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 12 серию (эфир от 20.04.2021)
20 апреля на канале 2+2 выйдет 12 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 12 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.
На дне рождения Снежана, дочь торговца военным оборудованием, едва не застрелила своего водителя. У бизнесмена серьезные проблемы — со счета исчезают 2 миллиона долларов. Агенты узнают, что к делу причастен Толстопят, от рук которого погибла супруга Трофимова. Чтобы расследовать дело, Артем устраивается на должность водителя Снежаны — подростка со сложным характером и неизлечимой болезнью.
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