Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 15.04.2021)

18 апреля 2021 09:15 Александр Кива
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 15.04.2021)
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 15.04.2021)
пресс-служба

15 апреля на канале 2+2 вышла 7 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 7 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 7 серии сериала Опер по вызову 5 сезон:

Сын Миловидова, заместителя министра по иностранным делам, отравляется коньяком во время вечеринки и умирает. Дело передают Департаменту криминальной разведки. Трофимов должен устроиться грузчиком в местный магазин и выйти на след злоумышленников.

7 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на сайте tv.ua.

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