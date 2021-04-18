Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 15.04.2021)
15 апреля на канале 2+2 вышла 7 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 7 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.
Сын Миловидова, заместителя министра по иностранным делам, отравляется коньяком во время вечеринки и умирает. Дело передают Департаменту криминальной разведки. Трофимов должен устроиться грузчиком в местный магазин и выйти на след злоумышленников.
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