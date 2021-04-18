Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 9 серию (эфир от 19.04.2021)

18 апреля 2021 10:45 Александр Кива
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 9 серию (эфир от 19.04.2021)
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 9 серию (эфир от 19.04.2021)
пресс-служба

19 апреля на канале 2+2 выйдет 9 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 9 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 9 серии сериала Опер по вызову 5 сезон:

В закрытом заповеднике Белогорье во время охоты убивают депутата Рябченко. Роман отправляется в разведку, а Трофимов тем временем остается за главного в оперзале. Приехав на место преступления, Роман находит труп главного подозреваемого, а сам получает ранение и оказывается в лесу без связи и напарников под прицелом убийцы.

9 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн скоро на сайте tv.ua.

 

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