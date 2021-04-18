Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 13 серию (эфир от 21.04.2021)
21 апреля на канале 2+2 выйдет 13 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 13 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.
Из зала суда похищают некого Егора Косаткина. Затем тело парня находят в лесу. Бритая голова и следы соляного раствора свидетельствуют о том, что Егора убили электрическим током. Количество подобных убийств увеличивается. Во время выполнения задания Роман пропадает без вести, а Трофимова похищают. На электрическом стуле может оказаться кто угодно...
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